БАКУ /Trend/ - TƏBİB обозначил цели на 2023 год.

Как сообщает во вторник Trend, исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов во время выступления на отчетной конференции "TƏBIB - Современный этап качества в медицине: Реальные перспективы, взгляд на будущее" заявил, что одной из основных целей на следующий год является улучшение здоровья матери и ребенка, а также снижение негативных ситуаций в этой сфере.

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