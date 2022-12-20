БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год в Азербайджанской армии проводятся учебно-методические сборы с заместителями командиров объединений, соединений, воинских частей и начальниками артиллерии.
Об этом во вторник Trend сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В учебных пунктах, развернутых в полевых условиях, оцениваются знания и навыки офицеров, выполняются действия по подготовке артиллерийских подразделений к стрельбе и практическому выполнению огневых задач.
На сборах отрабатываются такие вопросы как проведение индивидуального обмена опытом с командным составом, организация слаженных действий, применение новых методов обучения, проводятся методические занятия по различным темам.
Основной целью сборов, проводимых с учетом опыта, обретенного в Отечественной войне и в ходе современных боевых операций, является дальнейшее совершенствование навыков командного состава по управлению подразделениями, а также навыков оперативной и штабной подготовки.
(Перевод: Нубар Кулузаде)