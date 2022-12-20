TƏBİB обозначил цели на 2023 год (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - TƏBİB обозначил цели на 2023 год.

Как сообщает во вторник Trend, исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов во время выступления на отчетной конференции "TƏBIB - Современный этап качества в медицине: Реальные перспективы, взгляд на будущее" заявил, что одной из основных целей на следующий год является улучшение здоровья матери и ребенка, а также снижение негативных ситуаций в этой сфере.

"В то же время обозначенными целями являются повышение уровня удовлетворенности граждан медицинскими услугами, повышение доступности услуг, создание региональных многопрофильных больниц в центрах медицинских территориальных подразделений, улучшение лекарственного обеспечения медицинских учреждений и обеспечение их современным медицинским оборудованием, совершенствование использования больничной информационной системы и других электронных услуг.

Развивать международные связи и медицинский туризм (доступ иностранных граждан к медицинским услугам, оказываемым в подведомственных лечебно-профилактических учреждениях), повышать внимание к чувствительным группам населения при оказании медицинских услуг (ветеранам, семьям шехидов, инвалидам), развивать профилактические услуги с целью более раннего выявления заболеваний также являются целями обозначенными на 2023 год".

По словам Гурбанова, в 2023 году планируется обеспечить высококвалифицированными кадрами медучреждения, подведомственные TƏBİB.

"В последующие годы запланировано повышение уровня доступа населения к специализированной медицинской помощи, создание в столице медицинских учреждений, осуществляющих координацию специализированной медицинской помощи по всей стране, совершенствование функционирования существующих учреждений, усиление реабилитационных услуг в подведомственных учреждениях, совершенствование теоретических знаний и практических навыков врачей и среднего медицинского персонала, обеспечение сотрудничества подведомственных медицинских учреждений с ведущими клиниками зарубежных стран", - добавил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)