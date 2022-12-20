Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кяльбаджаре и Лачине (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 20 декабря в Шуше, Кяльбаджаре и Лачине ожидаются переменные осадки, местами интенсивные, туман.

Как сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, скорость западного ветра составит 5-10 м/с, местами порывы усилятся до 15-18 м/с.

Температура воздуха днем составит 3-7 градуса, вечером - до 9 градусов мороза. Ночью дороги будут покрыты льдом.

21 декабря ожидается периодический снегопад, который постепенно прекратится в течение дня, а к вечеру в основном без осадков, местами туман. Скорость западного ветра составит 3-8 м/с. Дороги будут покрыты льдом. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов тепла, днем – 3-8 градусов мороза.

22 декабря в основном будет без осадков, будет туман, слабый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов, днем 0-5 градусов мороза. Дороги будут покрыты льдом.

(Перевод: Нубар Кулузаде)