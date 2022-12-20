В регионах проводятся реформы для устранения нехватки врачей – Вугар Гурбанов

БАКУ /Trend/ - В медицинских учреждениях, действующих в регионах, проводятся реформы для устранения нехватки медицинских кадров.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сегодня заявил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов во время выступления на отчетной конференции "TƏBIB - Современный этап качества в медицине: Реальные перспективы, взгляд на будущее".

Он отметил, что в связи с этим были предприняты шаги, чтобы позволить врачам, являющимся гражданами Азербайджана, прошедшим обучение за границей, вернуться в страну и оказывать медицинские услуги населению в Баку и регионах.

"В этом году в Азербайджане уже работают около 60 азербайджанских врачей, прошедших обучение в Турции и других зарубежных странах. В последующие годы этот проект будет продолжен. Состояние больниц, работающих в регионах, удовлетворительное. Продолжается оснащение их новым оборудованием. Также ведется работа по устранению нехватки кадров. Многие услуги сосредоточены в Баку, Сумгайыте, Гяндже. Наша цель- предоставлять эти услуги и в регионах", - сказал Гурбанов.

Он отметил, что проект по созданию кардиологических центров в регионах близится к завершению.

"Для регионов подготовлены проекты, связанные не только с кардиологическими, но и с сосудистыми заболеваниями. Эти услуги будут предоставляться в местах, близких к населенным пунктам",- добавил Гурбанов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)