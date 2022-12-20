Заявление TƏBİB о модульных больницах

БАКУ /Trend/ - Больницы модульного типа, построенные в Азербайджане с целью лечения коронавируса (COVID-19), которые на данный момент не функционируют, будут действовать как медицинские учреждения.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сегодня заявил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов во время выступления на отчетной конференции "TƏBIB - Современный этап качества в медицине: Реальные перспективы, взгляд на будущее".

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