Обнародовано число сотрудников учреждений TƏBIB (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Численность работников в медицинских учреждениях, подведомственных TƏBIB, составляет 97 125 человек.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сегодня заявил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов во время выступления на отчетной конференции "TƏBIB - Современный этап качества в медицине: Реальные перспективы, взгляд на будущее".

Он отметил, что из них 16 381 человек-врачи, 38 949 - средние медработники, 22 608 - младшие медработники. В 2022 году было принято на работу 12 440 сотрудников.

"В целях повышения профессиональной подготовки врачей и среднего медперсонала, работающих в медицинских учреждениях, организации обмена опытом, разработки программ обучения, из медицинских учреждений было привлечено в общей сложности более 2 000 человек. Турция в сотрудничестве с Национальным агентством по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Международным Комитетом Красного Креста (МККК) организовала учения “Скорая медицинская помощь”.

Как известно, одной из задач, поставленных перед TƏBIB, является повышение качества оказываемых гражданам медицинских услуг. В связи с этим создание в медицинских учреждениях новой - штатной структуры управления качеством является новым шагом к приведению качества медицинских услуг, предоставляемых на предприятиях, в соответствие с международными стандартами. Разработаны критерии оценки действующих в настоящее время стандартов качества, которые позволят в дальнейшем наглядно отслеживать динамику качества медицинских учреждений",- добавил Гурбанов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)