Заявление TƏBİB о модульных больницах (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Больницы модульного типа, построенные в Азербайджане с целью лечения коронавируса (COVID-19), которые на данный момент не функционируют, будут действовать как медицинские учреждения.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сегодня заявил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов во время выступления на отчетной конференции "TƏBIB - Современный этап качества в медицине: Реальные перспективы, взгляд на будущее".

Он сказал, что TƏBİB подготовил в связи с этим проект.

"Когда вирус начал распространяться по стране, по поручению Президента Ильхама Алиева в Азербайджане были построены больницы модульного типа. В результате по всей стране наблюдалось увеличение коечного фонда почти на 2 000 мест. В настоящее время лечением больных, инфицированных этим вирусом, занимается всего лишь одно учреждение. Наши проекты связаны с не функционирующими в данный момент модульными больницами. Эти учреждения планируется использовать как и другие медучреждения. Это будет полезный проект для нашего здравоохранения. Граждане теперь будут обращаться в ближайшее медучреждение. Назначение модульных больниц изменится, и они станут обычными медицинскими учреждениями",- сказал Гурбанов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)