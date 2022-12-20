Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, порывистый северо-западный ветер. Однако ближе к ночи в некоторых частях полуострова местами ожидаются осадки, умеренный северо-западный ветер днем сменится южным.

Как сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью - 2-4, днем - 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится до 771 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки в виде снега, утром постепенно прекратятся, а днем в основном будет без осадков, местами туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-4°, днем - 4-7° тепла, в горах ночью – около 10-15°, днем - 3-8° градусов мороза.

В горных и предгорных районах на дорогах образуется гололед.

(Перевод: Нубар Кулузаде)