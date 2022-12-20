Будет реализован проект, связанный с врачебными пунктами в селах – TƏBİB (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - С 2023 г. начнется реализация нового проекта, связанного с реорганизацией и развитием врачебных пунктов в селах Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сегодня заявил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов во время выступления на отчетной конференции "TƏBIB - Современный этап качества в медицине: Реальные перспективы, взгляд на будущее".

Он отметил, что условия этих медицинских учреждений и связанные с ними проекты нацелены на повышение уровня предоставляемых населению услуг.

"Уже подготовлены проекты по реконструкции центров семейного здоровья, сельских медицинских и сельских врачебных пунктов, размещению там врачей, среднего медицинского персонала, обеспечению их деятельности. Данные проекты будут реализованы в следующем году", - сказал Гурбанов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

O qeyd edib ki, həmin tibb müəssisələrinin şəraiti, əhaliyə göstəriləcək xidmətin səviyyəsini artırmaq üçün onlarla bağlı layihələr hazırdır: “Ailə sağlamlıq mərkəzləri, kənd tibb və kənd həkim məntəqələrinin yenidən qurulması, orada həkim, orta tibb işçisinin yerləşdirilməsi, onların fəaliyyətinin təmin olunması ilə bağlı layihələr artıq hazırlanıb. Bunların gələn ildən tətbiqinə başlanılacaq”.