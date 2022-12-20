В парламенте Азербайджана представлен отчет Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В настоящее время во всех экономических районах идет работа по созданию кризисных центров.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, представляя на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана ежегодный отчет органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства.

По ее словам, на освобожденных территориях планируется строительство двух центров по проблемам семьи.

"Они будут построены в соответствии с новой концепцией. Всего насчитывается 9 центров помощи. Только 3 из них предоставляют услуги убежищ, количество коек там также ограничено. В ближайшем будущем этот вопрос будет решен", - сказала Мурадова.

(Перевод: Фидан Мустафаева)