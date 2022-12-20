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В Азербайджане учреждается новая медаль (Дополнено)

Общество Материалы 20 декабря 2022 14:50 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учреждается новая медаль.

Как сообщает во вторник Trend, этот вопрос нашел отражение в изменении в законопроект “Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики” в связи с учреждением юбилейной медали "100-летие Верховного суда Азербайджана (1923-2023)", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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