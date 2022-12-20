Назначен новый глава пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Приказом Генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева на должность главы пресс-службы Генпрокуратуры назначен Гаджиев Салех Руслан оглу, который прежде работал помощником Генпрокурора по особым вопросам, сообщает во вторник Trend.

В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили Trend данный факт.

Напомним, что руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Гюнай Салимзаде ранее была освобождена от занимаемой должности и назначена на соответствующую должность в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре.

(Перевод: Нубар Кулузаде)