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AZAL на рейсах в Стамбул дарит третий авиабилет в подарок

Общество Материалы 20 декабря 2022 14:41 (UTC +04:00)
AZAL на рейсах в Стамбул дарит третий авиабилет в подарок

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БАКУ/Trend/- Авиакомпания AZAL представляет новогоднюю акцию на рейсах из Баку в Стамбул и обратно, передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

При покупке двух авиабилетов - третий авиабилет авиакомпания предоставляет в подарок.

Предложение в рамках акции распространяется при покупке авиабилетов как в одну сторону, так и «туда-обратно» на вечерние рейсы J2-077/078 и J2-079/080, осуществляемые в период с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Продажа авиабилетов продлится до 7 января 2023 года включительно.

Оформить авиабилеты в рамках акции можно во всех аккредитованных агентствах авиакомпании AZAL, либо отправив запрос в колцентр авиакомпании по электронной почте [email protected]

В рамках акции оплачиваются налоги и сборы подарочного авиабилета. Переоформление и возврат подарочных авиабилетов также может быть выполнен только одновременно.

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