Агентство пищевой безопасности Азербайджана проводит проверки в учебных заведениях (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности проводит проверки в высших учебных и общеобразовательных учреждениях.

Об этом сообщили во вторник Trend в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана.

В рамках проверок, начиная с 14 ноября текущего года, проверяется организация питания в высших учебных и общеобразовательных учреждениях в соответствии с нормами, предусмотренными законодательством, проводится оценка состояния выполнения требований технических нормативных правовых актов в области безопасности пищевых продуктов, а также соблюдение требований к процессу поставки пищевых продуктов, их хранению, транспортировке, реализации, маркировке и упаковке. Наряду с этим, специалистами на месте проводится осмотр помещений в учебных заведениях, где готовятся и хранятся продукты питания на соответствие санитарно-техническим и санитарно-гигиеническим нормам.

Отметим, что в результате проверок, были выявлены нарушения в пищеблоках 23 университетов и 38 школ, связанные с нарушением законодательства в области безопасности пищевых продуктов.

Приняты соответствующие меры по устранению выявленных недостатков, будет предоставлена дополнительная информация о результатах проведенных проверок.

(Перевод: Фидан Мустафаева)