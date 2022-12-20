Хотя 30-летняя оккупация азербайджанских земель завершена, ее тяжелые последствия все еще остаются - Фуад Мурадов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Хотя 30-летняя оккупация азербайджанских земель завершена, ее тяжелые последствия все еще остаются.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал сегодня председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов во время выступления на международном форуме Баку-Шуша.

Он отметил, что, несмотря на завершение войны, Армения продолжает военные провокации.

"Азербайджанский солдат находится на своей земле вдоль азербайджано-армянской границы. Азербайджан и сегодня поддерживает запуск Зангезурского коридора. Открытие коридора будет выгодно и для всего тюркского мира”, – добавил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)