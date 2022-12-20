БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 315 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины составило 94, вторую - 51, три и более - 135, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 35 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 928 176. Первую дозу вакцины получили 5 394 709, вторую - 4 875 048, три и более -3 393 996, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 423 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)