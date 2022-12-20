В Азербайджане выявлены еще 107 случаев заражения коронавирусом, вылечились 65 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 107 случаев заражения коронавирусом, 65 человек вылечились, четверо - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 825 527 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 944 человека вылечились, 9 997 – скончались, число активных больных составляет 586.

За последние сутки в стране проведены 2 253 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 410 224.

(Перевод: Нубар Кулузаде)