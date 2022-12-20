Выявлены недостатки в работе ряда торговых предприятий - агентство Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В ходе мониторинга, проведенного 19 декабря сотрудниками Агентства пищевой безопасности Азербайджана в 37 торговых предприятиях и 6 предприятиях общественного питания, действующих на территории страны, были выявлены недостатки в целом в 35 объектах.

Об этом сообщили во вторник Trend в Агентстве пищевой безопасности.

На этих предприятиях было выявлено 25 нарушений, связанных с отсутствием первичных и периодических медицинских осмотров работников, входящих в обязательную для этого группу на данных предприятиях, 4 - в связи с приемом продукции животного происхождения без ветеринарного свидетельства или справки, 7 - в связи с продажей продукции без маркировки на азербайджанском языке, 21 - в связи с отсутствием выписки о регистрации безопасности пищевых продуктов и 1 - несоблюдением требований к реализации молочной продукции. В связи с выявленными недостатками были приняты меры в соответствии с требованиями законодательства.

Со списком предприятий, в которых были выявлены нарушения, можно ознакомиться здесь.

(Перевод: Фидан Мустафаева)