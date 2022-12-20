Высота волн на Каспии достигла 4,7 метра (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:06)

БАКУ /Trend/ - Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии, по состоянию на 17:30 20 декабря в Шуше, Дашкесане, Гедабее, Гахе, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Халтане, Грызе выпал снег, а в Ордубаде, Гёйгёле, Нафталане, Гяндже, Шамкире, Товузе, Агдаме, Нафталане, Балакене, Огузе, Габале, Загатале, Шеки, Исмаиллы, Шамахы, Гобустане, Шабране, Тертере, Барде, Мингячевире, Евлахе, Зардабе, Гёйчае, Бейлагане, Кюрдамире, Имишли, Джафархане, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране и Астаре наблюдается дождливая погода.

Северо-западный ветер временами усиливался в Баку до 32, на Абшеронском полуострове - до 23-30 м/с, по данным станции "Нефтяные Камни", высота волн на Каспии достигла 4,7 метра.

Ожидается, что ветер с ночи 21 декабря начнет стихать, с утренних часов постепенно прекратятся осадки. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями снизилась, сейчас в Баку до 4 градусов тепла.

В связи с ожидаемой морозной погодой на дорогах в горных и предгорных районах ночью возможен гололед.

(Перевод: Фидан Мустафаева)