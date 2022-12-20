Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Турции (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 20 декабря прибыл с визитом в Турцию для участия в трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В ходе встречи будет проведен обстоятельный обмен мнениями о развитии сотрудничества в трехстороннем формате, обеспечении безопасности региональных проектов и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева)