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Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Турции (Дополнено)

Общество Материалы 20 декабря 2022 20:28 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 20 декабря прибыл с визитом в Турцию для участия в трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В ходе встречи будет проведен обстоятельный обмен мнениями о развитии сотрудничества в трехстороннем формате, обеспечении безопасности региональных проектов и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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