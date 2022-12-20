Состоялось заседание Аудиовизуального совета Азербайджана (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание Аудиовизуального совета Азербайджана.

Как сообщили во вторник Trend в Совете, на заседании было рассмотрено обращение ООО "Təhsil TV" для получения лицензии вещателя платформы. После обсуждений было принято решение о выдаче ООО «Təhsil TV» лицензии вещателя платформы, не осуществляющего спутниковое вещание.

Также на заседании для расширения зоны вещания программ радио «Yurd FM» ООО «NHR» было принято решение о выделении ООО «NHR» радиочастоты 96,9 МГц радиовещательной станции «Дашкесан», частоты 94,7 МГц радиовещательной станции «Лерик», частоты 97,5 МГц радиовещательной станции «Астара».