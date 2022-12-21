В Карабахе в комплексе "Леса Дружбы" проводятся мероприятия по посадке деревьев (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В комплексе "Леса Дружбы", созданном при совместной инициативе Азербайджана и Турции в Джебраильском районе, с начала сезона непрерывно проводятся мероприятия по посадке деревьев.

Как сообщил в среду Trend представитель Министерства экологии и природных ресурсов Джаббар Гарибов, как на участке "Леса Дружбы", так и на крутых склонах освобожденных территорий со сложным рельефом ежедневно проводятся мероприятия по посадке деревьев. В питомниках министерства с участием сотрудников региональных лесохозяйственных центров выращиваются саженцы деревьев и высеиваются семена. Кроме того, на участках озеленения используются саженцы, отправленные в нашу страну генеральным Управлением лесного хозяйства Министерства сельского и лесного хозяйства Турции.

“В завершении проекта, реализуемого совместно Службой развития лесов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и генеральным Управлением лесного хозяйства Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, планируется посадить 40 тысяч саженцев в ”Лесу дружбы” и прилегающих территориях на общей площади 65 гектаров", - отметили в ведомстве.

По словам представителя службы, одним из проектов, реализованных в рамках Плана мероприятий Азербайджан-Турция/Карабах, принятого в 2021 году на освобожденных территориях, стало создание комплекса “Лес Дружбы” в Джебраильском районе.

"Целью этого проекта, который показывает, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются как во всех сферах, так и в области охраны окружающей среды, является увеличение зеленых насаждений, оздоровление окружающей среды."

(Перевод: Нубар Кулузаде)