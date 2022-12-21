В Азербайджане разработана специальная методика для успешной карьеры молодежи – Малейка Аббасзаде

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разработана специальная методика для успешной карьеры молодежи.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила сегодня председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде в своем выступлении во время форума развития карьеры "Будь готов к будущему".

Она отметила, что молодежь часто выбирает специальность под давлением родителей и, как следствие, не могут реализовать себя и построить успешную карьеру.

По словам Аббасзаде, за последние 3 года была разработана специальная методика.

"Эта методика определяет, в каком направлении человек может построить успешную карьеру в раннем возрасте. Для этого были собраны опросы и начато применение этой методики для молодежи в возрасте от 15 до 17 лет", - добавил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)