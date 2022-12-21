Увеличение квалифицированной рабочей силы - одна из наших основных целей – Сахиль Бабаев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан проводит многогранную политику занятости.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил сегодня министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в своем выступлении во время форума развития карьеры "Будь готов к будущему".

Он отметил, что служба занятости поддержала создание малого бизнеса для более чем 60 тысяч семей.

"За эти 4 года количество трудовых договоров увеличилось более чем на 400 тысяч. Впереди еще достаточно работы. Перед нами новые вызовы. Среди наемных работников мало квалифицированных. Увеличение квалифицированной рабочей силы - одна из наших основных целей”, - добавил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)