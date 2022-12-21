До конца года число услуг, предоставляемых гражданам через электронную платформу, достигнет 140 - Сахил Бабаев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - До конца этого года через электронную платформу гражданам будет предоставлено 140 услуг.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил сегодня министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в своем выступлении во время форума развития карьеры "Будь готов к будущему".

Он отметил, что в будущем 90 процентов наших услуг будут полностью электронизированы.

"Большую часть услуг составляют службы занятости. Все трудовые договоры будут подписаны через электронную платформу. В следующем году мы также начнем подтверждать это в законодательном порядке. И таким образом, нужды в бумажных трудовых книжках не будет", - добавил Бабаев.

(Перевод: Нубар Кулузаде)