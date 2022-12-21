В ближайшие 4 года планируем увеличить набор студентов в вузы до 60 тысяч - Эмин Амруллаев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В ближайшие 4 года планируем увеличить набор студентов в вузы до 60 тысяч.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил сегодня министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в своем выступлении во время форума развития карьеры "Будь готов к будущему".

"Мы стремимся повысить инклюзивность в профессиональном и высшем образовании", - отметил министр.

Он отметил, что если 10 лет назад число поступающих в вузы составляло 20-30 тысяч, то в этом году это число достигло рекорда - 50 тысяч человек. В ближайшие 4 года мы планируем повысить этот показатель до 60 тысяч. Однако важным фактором являются навыки, которыми обладает студент.

"В первую очередь надо знать какие навыки 60 тысяч человек могут приобрести в вузах. Подготовка профессиональных кадров требует времени. Сделать это за 6 месяцев невозможно. За это время можно подготовить сотрудника с определенными навыками, с высокой производительностью”, - добавил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)