Студенты должны быть привлечены к программам стажировки во время обучения в вузах - министр (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Студенты должны быть привлечены к программам стажировки во время обучения в вузах.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил сегодня министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в своем выступлении во время форума развития карьеры "Будь готов к будущему".

Он отметил, что выпускники вузов 5 лет назад имели больше шансов найти работу.

"В системе высшего образования студенты должны быть привлечены к соответствующим программам стажировки в период их обучения", - сказал министр.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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