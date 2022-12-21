Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В школах могут быть организованы консультации по профориентации учащихся – Сахиль Бабаев (ФОТО) (Дополнено)

Общество Материалы 21 декабря 2022 14:56 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Дополнено (первая версия опубликована в 12:46)

БАКУ /Trend/ - В школах могут быть организованы на постоянной основе консультации по профориентации учащихся старших классов

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на форуме развития карьеры "Будь готов к будущему".

Он отметил, что в ближайшие годы значение консультационных услуг по профориентации будет только возрастать.

"Чем раньше начнется работа в этом направлении, тем большего мы добьемся прогресса", - добавил министр.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости