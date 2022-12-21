В школах могут быть организованы консультации по профориентации учащихся – Сахиль Бабаев (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В школах могут быть организованы на постоянной основе консультации по профориентации учащихся старших классов

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на форуме развития карьеры "Будь готов к будущему".

Он отметил, что в ближайшие годы значение консультационных услуг по профориентации будет только возрастать.

"Чем раньше начнется работа в этом направлении, тем большего мы добьемся прогресса", - добавил министр.

(Перевод: Нубар Кулузаде)