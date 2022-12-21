В Азербайджане увеличится лимит услуг ОМС по ряду заболеваний (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Со следующего года в Азербайджане увеличится лимит услуг ОМС по ряду заболеваний.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала сегодня на семинаре по вопросам обязательного медицинского страхования (ОМС) руководитель департамента по маркетингу и связям с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию(ОМС) Айнура Ахмедова.

"В настоящее время существует ограничение по ряду заболеваний. Лимит физиотерапевтических услуг составляет 10 процедур в год, 300 операций по кохлеарной имплантации, 300 операций по установке внутрисуставных эндопротезов", - добавила она.

По ее словам, со следующего года эти лимиты планируется увеличить.

(Перевод: Нубар Кулузаде)