В рамках ОМС в Азербайджане оказано более 40 млн медуслуг (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В 2022 году в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) оказано более 40 миллионов медицинских услуг.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала сегодня на семинаре по вопросам ОМС руководитель департамента по маркетингу и связям с общественностью Государственного агентства по ОМС Айнура Ахмедова.

"Количество медицинских услуг, оказанных гражданам, составило 40 277 004. 84% медицинских услуг оказаны амбулаторно, 16% - в условиях стационара. 33% пациентов составляли дети. Обращения в основном касались общего медицинского обследования, заболеваний эндокринной, кровеносной, дыхательной, пищеварительной, костно-мышечной систем и соединительной ткани, заболеваний мочеполовой системы, глазных болезней, заболеваний нервной системы, а также травм и отравлений", - сказала она.

(Перевод: Нубар Кулузаде)