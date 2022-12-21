БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 294 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 90, вторую - 51, три и более - 131, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 22 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 928 470. Первую дозу вакцины получили 5 394 799, вторую - 4 875 099, три и более - 3 394 127, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 445 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)