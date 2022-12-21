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В Азербайджане выявлены еще 129 случаев заражения коронавирусом, вылечились 90 человек

Общество Материалы 21 декабря 2022 17:36 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 129 случаев заражения коронавирусом, вылечились 90 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 129 случаев заражения коронавирусом, 90 человек вылечились, двое - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 825 656 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 034 человека вылечились, 9 999 – скончались, число активных больных составляет 623.

За последние сутки в стране проведены 2 707 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 412 931.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 129 случаев заражения коронавирусом, вылечились 90 человек
В Азербайджане выявлены еще 129 случаев заражения коронавирусом, вылечились 90 человек
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