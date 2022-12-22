Завершены работы на второй наземной станции Бакинского метрополитена (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 10:16)

БАКУ /Trend/ - Полностью завершены строительные и монтажные работы в электродепо и одноименной наземной станции "Ходжасан" Бакинского метрополитена.

Об этом сообщил в четверг Trend руководитель пресс-службы ведомства Бахтияр Мамедов.

Он отметил, что в настоящее время на территории станции и депо ведутся работы по регулировке и испытаниям инфраструктуры.

"Строительные работы на станции и депо полностью завершены. Большинство вопросов, связанных с установкой, настройкой и налаживанием инфраструктуры, решены. В настоящее время проводятся испытания и регулировочные работы. В необходимых местах продолжаются работы по отладке в соответствии с технологическими процессами".

Напомним, что электродепо и наземную станцию метро "Ходжасан" планируется ввести в эксплуатацию до конца года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)