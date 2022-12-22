Движение на определенном участке дороги Баку-Газах будет ограничено (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Движение на определенном участке дороги Баку-Газах будет ограничено.

Об этом сообщили в четверг Trend в Государственном агентстве "Азербайджанские автомобильные дороги".

Согласно информации, в связи с установкой нового надземного пешеходного перехода на 25 километровом участке автодороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией (перед Бакинским заводом глубоководных оснований им.Гейдара Алиева) в ночь с 24 по 25 декабря с 00:00 до утра будет частично ограничено движение.

"Просим водителей быть бдительными при движении на указанном участке в указанное время, соблюдать правила дорожного движения и установленных на территории временных дорожных знаков", - отмечено в сообщении ведомства.

(Перевод: Нубар Кулузаде)