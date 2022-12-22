Внесены изменения в "Порядок предоставления образовательных студенческих кредитов из средств Фонда студенческих образовательных кредитов" (Дополнено)

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БАКУ / Trend/ - По предложению Министерства науки и образования Азербайджана соответствующим постановлением Кабинета министров были внесены дополнения и изменения в "Порядок предоставления образовательных студенческих кредитов из средств Фонда студенческих образовательных кредитов".

Об этом сообщили в четверг Trend в министерстве.

Согласно решению, студенты из двух других социально чувствительных групп населения, упомянутых ниже, также смогут получить студенческие образовательные кредиты за счет средств Фонда студенческих образовательных кредитов:

Студенты, получающие трудовую пенсию по случаю потери главы семьи;

Студенты, принимавшие участие в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджанской Республики, получили звание "Ветеран войны".

До внесения упомянутого изменения покрытие студенческих образовательных кредитов в соответствии с действующим законодательством было следующим:

Члены семей, получающих адресную государственную социальную помощь;

Лица с установленной инвалидностью из-за нарушения функций организма на 31-60 процентов;

Те, чьи оба родителя (и это лицо, если у них есть один родитель) попадают в любую из упомянутых ниже категорий:

Лица с установленной инвалидностью из-за нарушения функций организма 61-80 или 81-100 процентов;

Лица, зарегистрированные как безработные;

Получатели трудовой пенсии по возрасту;

Получатели социальных пособий по возрасту.

Отметим, что процесс приема заявок на получение студенческого образовательного кредита в осеннем семестре 2022-2023 учебного года продолжается. Студенты, желающие получить образовательный кредит могут подать электронную заявку на сайте www.e-ttkf.edu.az они.

(Перевод: Нубар Кулузаде)