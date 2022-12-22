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Незаконная акция, запланированная на 23 декабря в Баку, будет пресечена – МВД

Общество Материалы 22 декабря 2022 13:14 (UTC +04:00)
Незаконная акция, запланированная на 23 декабря в Баку, будет пресечена – МВД

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Незаконная акция, запланированная на Площади фонтанов 23 декабря, в знак протеста против ареста Бахтияра Гаджиева будет пресечена.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил руководитель пресс-службы МВД Азербайджана полковник полиции Эхсан Захидов.

"При попытке провести какую-либо акцию, несогласованную с соответствующими государственными органами будут приняты соответствующие меры для ее пресечения. Следовательно к лицам, попытающимся провести эту акцию, будут приняты меры как к участникам незаконной акции", - добавил Захидов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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