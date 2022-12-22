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Для специалистов, работающих на освобожденных землях Азербайджана, устанавливается единовременное пособие (Дополнено)

Общество Материалы 22 декабря 2022 14:33 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Для специалистов, работающих на освобожденных от оккупации территориях, предусматривается предоставление в течение пяти лет единовременного пособия (один раз в год).

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по труду и социальной политике Муса Гулиев.

По его словам, размер пособия пока не утвержден.

Отметим, что согласно изменениям в закон "О социальных льготах", утвержденным Милли Меджлисом, пунктом 4.0.2.4 статьи 4 закона устанавливается пособие на поддержку первичных материально-бытовых условий специалисту, работающему на освобожденных территориях Азербайджана. В то же время статьей 7.0.14 определяются условия назначения пособия. Так, в соответствии со статьей 21-1 Трудового кодекса Азербайджанской Республики при наличии трудового договора для работы на освобожденных территориях на срок не менее одного года, с 1 января 2023 года будет предоставляться единовременное пособие сроком на 5 лет для поддержки материально-бытовых условий.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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