В Азербайджане выявлен 81 случай заражения коронавирусом, вылечились 107 человек Дополнено

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 81 случай заражения коронавирусом, 107 человек вылечились, 3 человека скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 825 737 случая заражения коронавирусной инфекцией, 815 141 человек вылечились, 10 002 – скончались, число активных больных составляет 594.

За последние сутки в стране проведены 2 100 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 415 031.

(Перевод: Фидан Мустафаева)