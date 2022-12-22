Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 513 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 201, вторую - 109, три и более - 181, третью, бустерную дозу после положительного результата теста получили 22 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 928 983. Первую дозу вакцины получили 5 395 000, вторую - 4 875 208, три и более - 3 394 308, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 467 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)