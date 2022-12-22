В Азербайджане более 6 тыс. членов семей шехидов и инвалидов войны обеспечены постоянной работой (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В период после 44-дневной Отечественной войны Азербайджана более 9 тысяч членов семей шехидов и инвалидов войны были привлечены к программе самозанятости.

Об этом в четверг сообщили в Государственной службе занятости в ответ на запрос Trend.

Было отмечено, что по поручению главы государства осуществляется масштабный пакет социальной поддержки семей шехидов, участников войны.

В рамках данного пакета социальной поддержки проводится работа по привлечению членов семей шехидов и участников войны к активным программам трудоустройства. В поствоенный период были проведены встречи по вопросам занятости с около 22 тысячами членов семей шехидов и участников войны. В результате этих встреч более 9 тысяч членов семей шехидов и инвалидов войны были привлечены к программе самозанятости, для них были созданы небольшие семейные хозяйства. В рамках сотрудничества с соответствующими структурами и программ активной занятости было также достигнуто обеспечение постоянной работой более 6800 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)