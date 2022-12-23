Обнародовано число иностранных студентов, обучающихся в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В 2022-2023 учебном году в высших и средних специальных учебных заведениях Азербайджана обучается около 8 900 иностранцев и лиц без азербайджанского гражданства из 110 стран.

Об этом в пятницу Trend сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана.

Согласно информации, данные показывают позитивную динамику в этой сфере - численность иностранных студентов выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7 332 человека), и на 103% по сравнению с учебным годом 2015/16 (4 326 человек).

Студенты в основном представляют Турцию, Иран, Грузию, Пакистан, Россию, Нигерию, Индию, Шри-Ланку, Ирак, Сирию и другие страны.

(Перевод: Нубар Кулузаде)