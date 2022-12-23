В четыре апелляционных суда назначены новые судьи (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - В Гянджинский, Сумгайытский, Шекинский и Ширванский апелляционные суды назначены новые судьи.
Как сообщает в пятницу Trend, соответствующий вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
На заседании обсуждено назначение судей Гянджинского Апелляционного суда, назначение и освобождение от должности судей Сумгаитского Апелляционного суда, Шекинского Апелляционного суда и Ширванского Апелляционного суда.
Предложение было вынесено на обсуждение и принято.
(Перевод: Нубар Кулузаде)