В четыре апелляционных суда назначены новые судьи (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - В Гянджинский, Сумгайытский, Шекинский и Ширванский апелляционные суды назначены новые судьи.

Как сообщает в пятницу Trend, соответствующий вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

На заседании обсуждено назначение судей Гянджинского Апелляционного суда, назначение и освобождение от должности судей Сумгаитского Апелляционного суда, Шекинского Апелляционного суда и Ширванского Апелляционного суда.

Предложение было вынесено на обсуждение и принято.

(Перевод: Нубар Кулузаде)