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В четыре апелляционных суда назначены новые судьи (Дополнено)

Общество Материалы 23 декабря 2022 12:36 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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Дополнено (первая версия опубликована в 11:37)

БАКУ/Trend/ - В Гянджинский, Сумгайытский, Шекинский и Ширванский апелляционные суды назначены новые судьи.

Как сообщает в пятницу Trend, соответствующий вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

На заседании обсуждено назначение судей Гянджинского Апелляционного суда, назначение и освобождение от должности судей Сумгаитского Апелляционного суда, Шекинского Апелляционного суда и Ширванского Апелляционного суда.

Предложение было вынесено на обсуждение и принято.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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