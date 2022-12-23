Завтра в Баку будет до 11 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ветер юго-восточный.

Как сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 5-7, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

В районах Азербайджана погода в течение дня преимущественно без осадков. Однако днем в Лянкяран-Астаринской зоне ожидаются осадки, на горных территориях - снег. Местами туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 7-11 градусов тепла, в горах ночью – 3-8 градусов мороз, днем - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В горных районах на дорогах возможен гололед.

(Перевод: Фидан Мустафаева)