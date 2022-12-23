Станция метро "Ходжасан" приняла первых пассажиров (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Станция метро Ходжасан приняла своих первых пассажиров.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя ЗАО “Бакинский метрополитен” Хидаят Мамедов после церемонии открытия электродепо и станции “Ходжасан” Бакинского метрополитена.

Он отметил, что первые пассажиры уже воспользовались поездами.

"Станция "Ходжасан" является 27-й станцией Бакинского метрополитена. В отличие от другой наземной станции "Бакмиль", она будет более интенсивно использоваться в пассажирских перевозках”, - добавил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)