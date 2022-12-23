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В Азербайджане усиливается социальная защита дипломатических представителей

Общество Материалы 23 декабря 2022 14:02 (UTC +04:00)
В Азербайджане усиливается социальная защита дипломатических представителей

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане усиливается социальная защита дипломатических представителей.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим предлагается внести изменения в Закон "О дипломатической службе", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Сообщая об изменении, председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев заявил, что предлагаемые изменения значительно улучшат социальное положение граждан, работающих на дипломатической службе.

"Здесь учреждаются новые надбавки. Будут даны дифференцирующие коэффициенты в соответствии с уровнем социально-экономического развития страны, в которой они работают. От взносов на социальное страхование также будут освобождены новые пособия, коэффициенты", - отметил он.

Изменения были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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