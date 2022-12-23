Вносятся изменения в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Устанавливаются случаи недопустимости проведения закрытого судебного заседания с использованием системы видеоконференцсвязи.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос о внесении изменения в Гражданский процессуальный кодекс был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно изменению, не допускается проведение закрытого судебного заседания с использованием системы видеоконференцсвязи в случаях, предусмотренных статьями 10.2 ─ 10.4 Кодекса. Так, судебные дела рассматриваются во всех судах открыто, за исключением случаев, если есть вероятность разглашения государственной, профессиональной, коммерческой тайны, распространения тайны личной и семейной жизни, нарушения интересов несовершеннолетних. Во время исполнения своих обязанностей судьи допускаются к работе с государственной тайной без проведения предусмотренных законодательством проверочных мероприятий. Если открытое рассмотрение дел затрагивает интересы правосудия в демократическом обществе с точки зрения морали, общественного порядка, государственной безопасности, а также в связи с другими частными обстоятельствами, судебное заседание или его часть могут проводиться закрыто. Лицо, участвующее в судебном разбирательстве, может потребовать проведения судебного разбирательства за закрытыми дверями в целях сохранения тайны усыновления, наследования, коммерческой, изобретательской или налоговой тайны, вопросов личной, семейной жизни.

Изменение было вынесено на голосование и принято в третьем чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)