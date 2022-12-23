Фоторепортаж с новой станции метро Ходжасан

БАКУ /Trend/ - Сегодня введены в эксплуатацию станция "Ходжасан" Бакинского метрополитена и электродепо "Ходжасан".

Как сообщает в пятницу Trend, станция" Ходжасан " является четвертой станцией, расположенной на фиолетовой линии Бакинского метрополитена. Общая площадь комплекса составляет 4 200 квадратных метров, длина платформы станции - 144 метра.

Станция будет играть важную роль в устранении транспортных проблем граждан, движущихся в направлении поселка Локбатан и торгового центра "Садарак".

Станция "Ходжасан" расположена в начале линии и создаст условия для обеспечения интенсивного движения поездов в соответствии с потребностями пассажиров.

Представляем вниманию читателей репортаж, фотографа АМИ Trend Сеймура Исмайлова со станции "Ходжасан".

(Перевод: Фидан Мустафаева)