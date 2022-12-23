В минздраве состоялась встреча с президентом Международной педиатрической ассоциации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с президентом Международной педиатрической ассоциации (IPA), профессором Энвером Хасаноглу.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве здравоохранения, приветствуя гостей, министр Теймур Мусаев высоко оценил деятельность IPA, направленную на решение проблем, связанных с охраной здоровья и социального благополучия детей во всем мире.

Мусаев отметил, что Азербайджанский медицинский университет продолжает успешное сотрудничество с Международной педиатрической ассоциацией. По его словам, доклады международных специалистов во время I Национального педиатрического конгресса в Баку и предстоящие обсуждения внесут важный вклад в развитие педиатрии в Азербайджане. Министр выразил надежду на дальнейшее успешное развитие сотрудничества.

Выразив благодарность за теплый прием, президент IPA Энвер Хасаноглу подчеркнул, что неоднократно посещал Азербайджан для участия в международных мероприятиях. Он отметил высокую организацию в Азербайджане в том числе международных конгрессов, посвященных актуальным проблемам различных отраслей здравоохранения, включая педиатрию.

На встрече были проведены дискуссии о расширении сотрудничества Международной педиатрической ассоциации с министерством здравоохранения Азербайджана в области педиатрии.

(Перевод: Фидан Мустафаева)