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Восстанавливается сеть метеонаблюдения и экомониторинга в Карабахе, уничтоженная армянами в годы оккупации – Мухтар Бабаев

Общество Материалы 24 декабря 2022 12:40 (UTC +04:00)
Восстанавливается сеть метеонаблюдения и экомониторинга в Карабахе, уничтоженная армянами в годы оккупации – Мухтар Бабаев

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БАКУ /Trend/ - Восстанавливается сеть гидрометеорологического наблюдения и экологического мониторинга в Карабахе, уничтоженная армянами в годы оккупации.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, выступая на конференции "Большое возвращение: Торжество политики Ильхама Алиева", посвященной "I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", организованной партией "Ени Азербайджан".

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